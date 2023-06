VIDÉO - Attaque à Annecy : l'hommage d'une ville à ses victimes et à ses héros

Se rassembler pour communier autour d'un message : la vie doit reprendre ensemble pour espérer surmonter cette épreuve. "Toutes les Annéciennes et tous les Annéciens sont touchés au plus profond de leur cœur et de leur âme", a affirmé François Astorg, le maire d'Annecy. Il y a désormais "un avant et un après" l'attaque, estime une habitante.