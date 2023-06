VIDÉO - Annecy : le témoignage tout en humilité d'Henri, le "héros" qui ne veut pas l'être

Mais pas pour lui. Et pourtant, face au couteau, Henri n'est armé que de son courage et de son désormais fameux sac à dos. "En fait, j'ai agi avec ce que j'avais sous la main, mon gros sac à dos de 20 kilos sur le dos, mon autre de 6 à la main ( ). On ne réfléchit pas dans ces moments-là, ( ) j'ai tenté quelque chose, d'ailleurs, ça a foiré : ça ne l'a absolument pas touché. Ça lui a fait peur quand même, donc lui non plus ne m'a pas touché."

Henri réussit à ralentir, à freiner, à perturber l'agresseur en ne reculant pas face à lui. "Quand l'assaillant s'est retourné contre moi pour essayer de m'attaquer, il a compris que je ne reculerais pas et que je n'allais pas non plus le laisser faire. Et je pense que ça l'a un peu aussi troublé, dit-il. J'ai vraiment eu l'impression d'un homme complètement fou, vraiment plus du tout en possession de ses moyens, habité par quelque chose de très mauvais. Et moi, je voulais arrêter ce quelque chose de très mauvais. Au départ, il voulait délibérément agresser les enfants, ça se voyait. Il n'a pas attaqué directement les adultes dans le parc. Il a vraiment frappé les enfants, ce qui est horrible".