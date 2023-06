VIDÉO - Attaque à Annecy : "C'est un cauchemar", les habitants entre tristesse et colère

Il faut dire que le parc où s'est produit le drame est particulièrement fréquenté par les familles. "On avait les jambes coupées, on était là-bas, on se promenait, on nous a dit de faire demi-tour, qu'il y a eu une attaque au couteau. C'est un cauchemar", témoigne une mère de famille dont la fille est scolarisée à l'école juste à côté du parc. Un cauchemar qui a duré plus d'une heure pour les écoliers à proximité, restés confinés avant de pouvoir sortir sous escorte policière. "On a eu peur pour nos petits frères et nos petites sœurs", témoigne de son côté le fils de cette Annécienne.

Ailleurs dans la ville, mêmes réactions d'habitants toujours sous le choc alors que l'attaque a eu lieu dans la populaire Pâquier, vaste promenade paysagère et lieu de rassemblement prisé au cœur de la ville. "On est sidérés, il n'y a pas de mots, on est en colère", témoigne une passante qui se rend souvent dans le parc avec son fils. Colère partagée par de nombreux habitants ce jeudi à Annecy. "De la tristesse, de la colère, de l'incompréhension, c'est un mélange de sentiments, de haine aussi...", lance une Annécienne. "S'attaquer à des enfants, pour moi, c'est le plus criminel de tout ce qu'il peut se passer", fustige un autre passant dans le reportage en tête de cet article.