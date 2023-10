VIDÉO - Attaque d'Arras : complicités, acte téléguidé... Ces pistes que les enquêteurs examinent

"On cherche, bien évidemment, des conversations permettant de comprendre comment le tueur présumé en est arrivé là, son niveau de préméditation, de préparation", explique Eric Delbecque, expert en sécurité intérieure et responsable sûreté de Charlie Hebdo depuis 2015. Ces mêmes investigations doivent permettre d'identifier de possibles complicités et d'éventuels réseaux plus vastes.