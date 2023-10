VIDÉO - Le "gang à la fourchette" arrêté après s'être attaqué à près de 300 distributeurs de billets

Après avoir eux-mêmes effectué un retrait d'argent leur permettant de garder ouvert le clapet du distributeur automatique, les voleurs introduisaient ensuite deux de ces plaques avant de partir. Le client suivant, essayant lui aussi de retirer, voyait alors les billets demandés rester bloqués à l'intérieur. Les malfaiteurs n'avaient plus qu'à revenir quelques minutes plus tard et à récupérer l'argent en forçant l'ouverture à l'aide d'un tournevis.

"Avec une machine à 40.000 euros face à un tournevis acheté 7 euros dans une enseigne de bricolage, vous parvenez à vos fins", commente Zeljko Ilic, commissaire divisionnaire, chef de la sûreté territoriale de Créteil (Val-de-Marne), dans le reportage du 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article. Pendant trois mois, le gang de quatre membres a agi dans sept départements d'Île-de-France et dans le Calvados avant d'être stoppé.