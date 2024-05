Attaque mortelle d'un fourgon pénitentiaire : comment s'organise la traque du commando en fuite

Un détenu s'est évadé d'un fourgon pénitentiaire, mardi dans l'Eure, avec l'aide d'un commando lourdement armé. Depuis, la chasse à l'homme s'organise. Le JT de TF1 vous en dit plus sur le dispositif mis en place pour retrouver les criminels.

Ce mercredi 15 mai, 24 heures après l'assaut meurtrier, sur le péage d'Incarville (Eure), la scène de l'attaque, passée au peigne fin par les enquêteurs, a été nettoyée. Désormais, les forces de l'ordre concentrent tous leurs efforts pour retrouver Mohamed Amra, et les membres du commando qui lui ont permis de s'évader du fourgon.

Dans la foulée de l'attaque, comme dans la plupart des cas d'évasion, le plan Épervier est déclenché. Jusqu'à 200 gendarmes encerclent une zone autour de la scène de crime pendant une durée maximale de quatre heures. La procédure a été levée mardi après-midi et les zones de recherche ont depuis été élargies.

L'entourage et le passé du détenu scrutés à la loupe

Ce mercredi matin, le ministre de l'Intérieur évoque un déploiement exceptionnel pour retrouver les fuyards. "Pour vous donner une idée, il y a plus de 450 policiers et gendarmes, rien que pour le département de l'Eure, qui faisaient le travail de recherche", précise Gérald Darmanin.

Mardi soir, un escadron de gendarmerie a été envoyé à Évreux (Eure), dans le quartier de la Madeleine. Une piste qui n'a rien donné pour le moment. Dans le même temps, l'enquête judiciaire se poursuit sur le profil de Mohamed Amra. À 30 ans, il est connu pour être proche du narco-banditisme marseillais et est impliqué dans une dizaine d'affaires parfois très graves, notamment de meurtre, trafic de drogue ou encore séquestration.

Sa famille et tous ses proches sont surveillés de très près par les enquêteurs, notamment grâce à des écoutes téléphoniques et à l'analyse des images de vidéosurveillance. "Ça va être la surveillance de l'entourage du détenu tel qu'il est connu, et puis il y a des investigations sur son passé pénitentiaire, les différentes prisons où il est allé", détaille Christian Flaesch, ancien directeur de la police judiciaire parisienne, dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article.

À la maison d'arrêt d'Évreux, la cellule qu'occupait Mohamed Amra va être fouillée. Il y avait-il à l'intérieur un téléphone portable, avec lequel il aurait organisé sa fuite ? Les véhicules utilisés par le commando vont aussi être analysés.

Par ailleurs, avant leur départ, les malfaiteurs ont mis le feu à la voiture-bélier mais elle n'a pas été intégralement détruite par les flammes et des traces ADN pourraient y être retrouvées.