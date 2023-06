VIDÉO - "En 10 secondes, je n'avais plus de t-shirt" : attaqués à l'acide, ils racontent leur nuit d'horreur

"Dix secondes après avoir reçu la projection, j'ai baissé les yeux et je n'avais plus de t-shirt. Je sentais ma peau qui me grattait. C'était insupportable", raconte le deuxième étudiant atteint. La douleur était trop forte. L'instinct de survie a pris le dessus. Alors, les deux jeunes se sont précipités vers le point d'eau le plus proche, la Charente, tout en appelant les secours. "Je ne voyais rien donc je me suis assis, je me suis jeté dans le vide en espérant que j'allais tomber dans l'eau", confie l'un des étudiants. Très vite, ces derniers sont transférés à l'hôpital le plus proche.