VIDÉO - Attention à cette arnaque au faux coursier bancaire : "Des techniques bien ficelées"

Ces derniers mois, une nouvelle escroquerie fait des victimes : l’arnaque au faux coursier. Concrètement, des malfaiteurs se font passer pour votre banquier et vous alertent sur un problème de carte bleue. Pour la changer, ils vous envoient un coursier, il leur suffit ensuite de quelques heures pour vider votre compte.

Après les mails ou les SMS frauduleux, voilà que les malfaiteurs viennent désormais sonner à votre porte. C'est ce qu'on appelle l'arnaque au "faux coursier" et à chaque fois, la technique est la même. Pour Virginie et sa famille, tout est parti d'un appel. Au bout du fil, un homme se fait passer pour son banquier. Il l'alerte sur un pseudo-piratage de carte bleue et trouve une solution. "Il nous a dit qu'ils allaient envoyer un coursier parce qu'il fallait mettre les cartes à l'abri. On pensait vraiment que c'était le banquier", raconte la jeune femme dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.

Un moyen plus efficace

Dix minutes plus tard, l'escroc est devant sa porte. Il prend la carte bleue ; le piège se referme. "Un jeune homme d'une quarantaine d'années, comme tout le monde, il présentait bien. À ce moment-là, pour nous, on a mis les cartes en sécurité. C'est que le lendemain qu'on s'est vraiment aperçu que c'était une arnaque", ajoute Virginie. En 24 heures, il vide ses comptes : 13.000 euros, entre retraits et achats de luxe.

Une arnaque culottée, mais redoutable. Dans le cabinet d'Amaury Ayoun, avocat spécialisé en droit bancaire, le scénario se répète ces derniers mois. "La dame, juste après avoir donné la carte, réalise à ce moment-là l'escroquerie qui est en cours", affirme-t-il. Pourquoi envoyer un faux coursier ? Car c'est plus efficace. Une fois la carte en main, plus moyen de faire marche arrière. "C'est peut-être plus facile pour eux. Ils vont faire des paiements dans des boutiques de luxe. Ils récupèrent des objets, des choses de valeur et le paiement est passé. On ne peut pas revenir sur le paiement", explique encore cet avocat.

Ces réseaux sont bien organisés. Vos données sont d'abord piratées via des sites frauduleux, récupérées par un faux banquier. Pendant qu'il vous appelle, un complice vient chercher votre carte bleue. Des arnaques de plus en plus abouties. "C'est des personnes qui ont des techniques bien ficelées et qui ont l'habitude d'agir à grande échelle. Même si que 10% de la population va se laisser malheureusement arnaquer, ils tapent à toutes les portes et les personnes les plus vulnérables seront touchées", assure Marion Roubaud, cyber-experte.

Pour ne pas tomber dans le piège, ne donnez jamais vos codes, ni votre carte à un inconnu. En cas de doute, le mieux est de se rendre directement chez votre banquier.