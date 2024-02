VIDÉO - "Je pense qu'on n'oubliera jamais" : au procès de l'attentat de Strasbourg, les victimes attendent des réponses

Le procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg s'ouvre ce jeudi 29 février devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Le 11 décembre 2018, un homme faisait 5 morts et 11 blessés dans les rues de la capitale alsacienne avant d'être abattu 48 heures plus tard. Face aux quatre hommes qui seront jugés pour leur implication, les victimes espèrent obtenir des réponses à leurs questions.

"Témoigner", "avoir des réponses" et peut-être même "guérir" : cinq ans après, des victimes de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg attendent avec impatience le procès qui s'ouvre ce jeudi 29 février à Paris sans le tueur, abattu par la police. C'est le cas notamment de Mostafa Salhane, qui a passé 15 minutes terrifiantes avec Chérif Chekatt, monté dans son taxi, arme au poing ce soir-là. "Là, il me dit : 'à partir de cet instant-là, c'est fini pour toi, tu vas rester avec moi. Ce soir, on va aller mourir ensemble'", se souvient-il dans la vidéo en tête de cet article.

Une étape dans le parcours meurtrier de l'attaquant de 29 ans, radicalisé et fiché S, qui tuera cinq personnes et en blessera 11 autres, semant la panique sur son passage. Pour les témoins aussi, le traumatisme du 11 décembre 2018 est toujours présent. "Quand on voit une balle qui traverse une jambe, c'est assez choquant. Je pense qu'on n'oubliera jamais", lance l'un d'eux. Tandis qu'une jeune femme reconnait que "les peurs restent". "Quand je vais dans un endroit clos, je regarde par où je pourrais sortir", avoue-t-elle.

Il est passé devant moi, il s'est retourné et puis il a tiré à bout portant juste à côté de ma narine. Fabrice, une des victimes de Chérif Chekatt

Le 11 décembre 2018, il est 19h48 quand le terroriste abat deux premières personnes dans une rue très fréquentée du centre-ville, plongé dans l'effervescence du marché de Noël. Il les fait s'agenouiller et tire à bout portant. "À ce moment-là, on part complétement à l'aveugle, on n'a aucune information. L'identité réelle de la personne et l'armement dont il est en possession, on l'a su bien plus tard", explique Olivier Didier, cadre de permanence le soir de l'attentat à la police municipale de Strasbourg.

Dans sa fuite, Chérif Chekatt poignarde un étudiant et croise ensuite la route de Vanina et Fabrice. "Il est passé devant moi, il s'est retourné et puis il a tiré à bout portant juste à côté de ma narine", raconte ce dernier. Le projectile se loge entre deux cervicales. Fabrice a souffert d'acouphènes durant des mois. Il est encore suivi. "Malgré tout, j'ai eu beaucoup de chance", admet-il. Pour son épouse, le souvenir est indescriptible, partagée entre protéger ses enfants et secourir son mari. "Les deux étaient durs en fait. Parce que je le voyais baigner dans son sang, je ne savais pas ce qu'il avait. Ma fille, il fallait que je la rassure", témoigne-t-elle, des sanglots dans la voix.

Blessé au bras par un militaire de l'opération Sentinelle, le terroriste prend alors en otage Mostafa. "Je vois ce type arriver avec une main en dessous de la doudoune et là, je me suis dit : 'celui-là, il est pour moi'. Quand on démarre, il sort son arme et me la met au niveau du flanc, en me disant : 'si tu fais le malin, je t'allume", détaille l'homme de 53 ans. Touché par la dépression et le stress post-traumatique, il n'a jamais repris le volant de son taxi.

Après le choc de l'attaque, qui a brutalement mis fin à l'ambiance insouciante du marché de Noël, ce fut l'angoisse pendant les deux jours de traque de Chérif Chekatt. Finalement repéré dans le quartier du Neudorf, il est abattu lors d'un échange de tirs avec des policiers. Président de l'association de victimes AVA, Mostafa espère que le procès permettra de "passer un cap" et d'avoir "des réponses à ces questions qu'on se pose depuis le premier jour".

Cinq hommes, soupçonnés d'avoir, à divers degrés, permis la fourniture d'armes à Chérif Chekatt ont été renvoyés devant la cour d'assises spéciale de Paris. Mais la qualification terroriste n'a finalement été retenue que contre un seul d'entre eux, Audrey Mondjehi, un ancien codétenu de Chérif Chekatt, placé en détention provisoire. "Cet individu avait mis en relation le tireur avec les personnes qui avaient ensuite fourni l'arme qui a servi aux attentats. Toute la question va être de savoir si cette mise en relation s'est effectuée en toute connaissance de cause. C'est vers lui que tous les yeux vont se porter. Est-ce qu'il donnera des explications ? Est-ce que tout simplement, il participera à ce procès ?", s'interroge Emmanuel Spano, l'un des défenseurs des parties civiles. Réponse lors de l'audience qui doit durer 25 jours.