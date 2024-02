Avalanche dans le Puy-de-Dôme : que sait-on du drame qui a fait 4 morts ?

Quatre personnes sont décédées ce dimanche dans une avalanche survenue dans le massif du Sancy, au-dessus de la station de ski du Mont-Dore (Puy-de-Dôme). Le groupe d'alpinistes était en majorité composé de membres du Club Alpin Français de Vichy. Deux personnes ont pu être sauvées par les secouristes.

C’est l’avalanche la plus meurtrière dans le Massif central depuis 30 ans. Ce dimanche, quatre alpinistes sont décédés dans une avalanche survenue dans le massif du Sancy, au-dessus de la station de ski du Mont-Dore (Puy-de-Dôme). Le groupe de neuf personnes, composé pour la plupart de membres du Club Alpin Français de Vichy, était en train de remonter une pente avec crampons et piolets lorsque l’avalanche s’est produite aux alentours de 13h30.

"Des personnes tout à fait équipées"

Sept d'entre eux ont été emportés sur une cinquantaine de mètres par une importante coulée de neige. "C'étaient des personnes tout à fait équipées, et malgré tout, on déplore quatre victimes. Deux personnes ont pu être sauvées, l’une parce qu’elle avait un airbag et l’autre parce qu’elle a pu être localisée très rapidement", a détaillé Bruno Fauh, le procureur de la République adjoint du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, comme on peut l'entendre dans la vidéo en tête de l'article.

Près de 40 personnes ont participé aux recherches. "J'ai été appelé à 13h49. Tout de suite, beaucoup de personnes sont allées sur les lieux. Ce qui a permis de sauver quand même trois personnes, malgré les quatre victimes décédées. Je tiens vraiment à leur en féliciter", raconte Sébastien Dubourg, maire (DVD) du Mont-Dore.

Le guide de montagne fait partie des victimes

Parti à la mi-journée, le groupe était encadré par un guide de moyenne montagne qui fait partie des victimes. Ce dernier était très expérimenté et connaissait parfaitement cette zone, comme le confirme le directeur de la station du Mont-Dore, Christophe Boivin. "Il est reconnu comme un bon. Ça surprend un peu, mais c'est comme ça, c'est la montagne. Tout de façon, il y a des super bons qui se font avoir au bout de 20 ans de montagne. C'est dur, c'est une stratégie", regrette-t-il.

Baptisée le Val d'Enfer, cette zone située entre 1300 et 1600 mètres d’altitude est considérée comme dangereuse en raison d'un couloir très escarpé et très pentu.

Le parquet de Clermont-Ferrand a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Si l'expérience des alpinistes n'est pas remise en cause, il est très probable que la neige tombée en abondance depuis plus de 48 heures et les vents importants ont rendu la zone instable.