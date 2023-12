VIDÉO - Avalanche mortelle en Haute-Savoie : que s'est-il passé ?

Une avalanche a fait deux morts jeudi après-midi sur un secteur hors piste dans le massif du Mont-Blanc, à proximité du domaine skiable de Saint-Gervais-les-Bains. Les deux victimes, une mère et son fils, étaient de nationalité britannique. TF1 revient sur les circonstances qui ont conduit à ce drame.

Une avalanche mortelle a eu lieu ce jeudi en début d'après-midi dans les Alpes. Trois skieurs ont été emportés dans une coulée qui s’est produite sur un secteur hors piste, à Saint-Gervais-les-Bains. Deux d'entre eux sont décédés dans l'accident. Une enquête pour "homicide involontaire" a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame, sous l'égide du parquet de Bonneville.

Un expert était attendu sur les lieux vendredi matin et des autopsies auront lieu dans les prochains jours à Grenoble, selon le communiqué du parquet.

Que sait-on des circonstances du drame ?

Les trois skieurs ont été emportés par une avalanche qui s'est déclenchée aux alentours de 15h30 sur la commune de Saint-Gervais (Haute-Savoie), "vers 2300 mètres d'altitude en secteur hors-piste", a expliqué la procureure Karline Bouisset, précisant que le phénomène pouvait avoir été causé "par deux skieurs de randonnée qui se situaient en amont".

Les deux personnes décédées n'étaient pas porteuses de détecteur de victime d'avalanche, a relevé le parquet. Selon Le Dauphiné Libéré, seul le troisième skieur, à savoir le guide, un professeur de l'école de ski international, en était muni. Pris dans la neige, l'homme a pu être rapidement sorti par les pisteurs grâce à l'appareil et n'a été que légèrement blessé.

"Les investigations qui sont menées permettent de retrouver à l'aide d'une équipe cynophile et puis d'une vague de sondages la première victime", détaille le Capitaine Guy Le Neve, adjoint du PGHM de Chamonix, dans le reportage en tête de cet article. "Ensuite, d'autres investigations, notamment avec un appareil de haute technologie qui permet de localiser les téléphones portables, permettent de localiser la deuxième personne vers 18h30", poursuit-il.

Qui sont les victimes ?

Les deux victimes sont une mère et son fils, des Britanniques qui skiaient en famille. Ces derniers faisaient partie d'un "groupe de cinq skieurs de nationalité anglaise tous issus de la même famille et encadrés par un moniteur de ski indépendant qu'ils connaissaient depuis plusieurs années", a fait savoir la procureure.

La mère, âgée de 54 ans, et son fils de 22 ans ont été retrouvés "ensevelis et décédés" lors de recherches qui ont mobilisé pendant près de cinq heures une vingtaine de secouristes, deux équipes cynophiles, un médecin et deux hélicoptères, a ajouté la magistrate.

Jeudi, le massif du Mont-Blanc se trouvait en niveau 2 sur 5 pour le risque avalanche, soit un risque limité, selon Météo-France. À la veille des vacances scolaires, le préfet de Haute-Savoie avait toutefois recommandé "de ne pas skier en hors-piste sans se renseigner auprès des professionnels de la montagne et sans être équipé, comme toujours, du matériel indispensable (pelle, sonde, détecteur de victimes d'avalanches)".