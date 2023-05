VIDÉO - "Ça a été l'horreur" : le témoignage de la mère de Léo, 8 ans, fauché lors d'un rodéo urbain

Une fatalité que le maire de Beauvais, Franck Pia, ne veut pas accepter. Il souhaite que la police durcisse encore ses efforts contre les rodéos urbains, fréquents dans la ville. "Je suis très en colère sur ce qui s'est passé parce que cet accident n'aurait pas dû avoir lieu. C'est purement gratuit. Ce motocross n'avait rien à faire sur la voie publique. Il a percuté un enfant qui ne méritait pas ça", déplore-t-il.

Le conducteur, lui, a reconnu les faits. Il devait être jugé en comparution immédiate ce mercredi pour "blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule" et "violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence", selon le parquet. Son procès a été renvoyé au 26 juillet, à la demande des deux parties, en raison de la nécessité de "mettre en cause le fonds de garantie", la moto n'étant pas homologuée et donc pas assurée, a expliqué à l'AFP Me Domitille Risbourg. En attendant, il demeure placé sous contrôle judiciaire, avec notamment interdiction de se rendre dans le quartier où a eu lieu l'accident, et de conduire tout véhicule terrestre à moteur, a indiqué la procureure Caroline Tharot.