Botulisme à Bordeaux : le restaurateur pensait avoir agi dans le respect des règles

Onze personnes restent hospitalisées, en France et à l'étranger (plusieurs d'entre elles étant de nationalité étrangère), dont six sont toujours traitées en réanimation au CHU de Bordeaux. Leur point commun est d'avoir mangé des sardines en conserve de fabrication artisanale, au Tchin Tchin Wine Bar, entre le 4 et le 10 septembre dernier. Le botulisme est une affection neurologique, mortelle dans 5 à 10% des cas, provoquée par une toxine très puissante (la botuline), que produit une bactérie se développant notamment dans les aliments mal conservés.