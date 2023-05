TÉMOIGNAGE - Enlevé, torturé et laissé pour mort, ce boulanger de l'Oise raconte son "interminable" calvaire

Il a encore du mal à marcher mais ses blessures sont avant tout psychologiques. Le gérant de la boulangerie La Mie Câline de Creil (Oise) a été enlevé et torturé dans la nuit de lundi à mardi, alors qu'il s'apprêtait à partir travailler. Au moment de quitter son domicile, à 3h du matin, quatre personnes l'attendent dehors et l'enlèvent. "J'ai une cagoule, un pistolet sur la tête, et ils m'emmènent dans un bois, où ils me torturent", raconte le boulanger, qui souhaite garder l'anonymat, dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article.

Coups de marteau, coups de poings, coups de pieds... ses bourreaux s'acharnent. "On menace de me trancher la gorge, de me couper les doigts, de tuer mes enfants, de tuer ma femme... C'est l'horreur pendant peut-être une heure et demie."