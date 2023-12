VIDÉO - Bretagne : remorqué en pleine mer, le cargo est finalement arrivé à bon port

Le cargo Le Guana, en panne moteur au large de la Bretagne, a pu être remorqué jusqu'au port de Brest (Finistère) et son équipage est sain et sauf. Il y restera un certain temps jusqu'à ce qu'il soit déterminé qu'il peut reprendre la mer.

En rade de Brest, c'est la curiosité qui fait parler ce vendredi 29 décembre au matin. Après un sauvetage qui aura duré plus de 48 heures, le navire Le Guana est enfin à l'abri, définitivement sauvé.

Dans des creux de 6 à 7 mètres, il a été remorqué jeudi par l'Abeille Bourbon, l'un des fleurons du sauvetage en mer. Puis à la nuit tombée, d'autres remorqueurs ont pris le relais aux abords de la rade de Brest. "Là, on escorte. Sur la plage arrière, on voit deux marins qui sont prêts à prendre notre remorque. C'est un peu dangereux", décrit Bénédicte, capitaine du remorqueur Mistral 10, dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article.

L'opération est éminemment délicate, et la bonne coordination est essentielle entre, d'une part, les marins qui s'affairent sur le pont du Guana, et d'autre part, Bénédicte, la capitaine du remorqueur. Il est 23h jeudi soir, le sauvetage est un succès.

Ce vendredi matin, le navire mouille paisiblement en rade de Brest. Mais après l'incendie des moteurs, il est hors de question qu'il reprenne la mer avant plusieurs semaines sans être remorqué. "On a une longue inspection à faire et lorsque le centre de sécurité des navires de Brest aura confirmé que le navire peut prendre la mer en toute sécurité sans représenter un danger ni pour l'équipage, ni pour l'environnement ni pour sa marchandise, à ce moment-là on l'autorisera à prendre la mer", détaille Eric Roellinger, commandant du port de commerce, pêche et plaisance de Brest.

La cargaison du navire de 150 mètres de long ne sera pas déchargée dans l'immédiat, car la limaille de fer contenue dans ses cales n'est pas une source d'inquiétude.