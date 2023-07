VIDÉO - "C'est allé très vite" : emportés par des baïnes, des baigneurs sauvés de la noyade dans les Landes

Les deux baigneurs, hélitreuillés, sont sortis sains et saufs. L'occasion de rappeler qu'il ne faut que quelques minutes pour être emporté. Or, beaucoup ignorent même le phénomène de courant de baïnes.

La baïne est une sorte de cuvette de chaque côté du banc de sable où se situe la zone de bain. "La vague déferle sur le banc de sable, il y a un trop-plein d'eau qui arrive dans ce trou, et à la sortie de ce trou se situe le courant d'arrachement. C'est surtout là qu'il ne faut pas aller. Donc c'est pour ça qu'on dit se baigner où il y a des vagues, car c'est là qu'il y a un banc de sable et qu'on aura pied", détaille Benjamin Savary, adjoint au chef de poste de maitre-nageur sauveteur à Mimizan. Dès lors, "des zones qui peuvent paraitre paisibles sont en fait très dangereuses à cause de ces courants."

Seule solution pour être en sécurité : rester là où on a pied, dans les zones surveillées entre les drapeaux. Pour plus de prudence, les autorités déconseillent la baignade sur les plages landaises tout le week-end.