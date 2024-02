VIDÉO - "C'est dégradant" : sur Vinted et Leboncoin, de plus en plus d'utilisatrices victimes de harcèlement sexuel

Acheter ou revendre des vêtements de seconde main grâce à des plateformes spécialisées, comme Vinted ou Leboncoin, c'est devenu une habitude pour près d'un Français sur deux. Mais de plus en plus d'utilisatrices se plaignent de subir du harcèlement sexuel via les services de messagerie de ces sites. Deux d'entre elles se sont confiées au JT de TF1.

Pour vendre les vêtements qu'elle ne porte plus, Émilie s'est récemment inscrite sur Vinted, un site spécialisé dans la seconde main. Elle y poste des photos d'elle portant les habits dont elle souhaite se séparer. Mais après deux semaines, elle a finalement renoncé, écœurée par les messages qu'elle reçoit. "Sur dix messages, il y en a huit qui sont des messages d'hommes", affirme-t-elle dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article.

En réponse à ses annonces, pourtant sans équivoque, des hommes, cachés derrière un pseudo, lui envoient quasi quotidiennement des messages privés inappropriés. Comme celui-ci : "Je trouve votre robe magnifique, je vous offre une très belle somme pour vous voir avec votre robe en visio". L'homme va même insister et lui proposer 3000 euros. "C'est dégradant, agaçant, irrespectueux. Je vends ma robe, je vends pas mon corps", lâche Émilie.

Un exemple parmi tant d'autres. "Ça peut aller du simple : 'salut, ça va ?' à 'vous êtes très jolie'", détaille encore la jeune femme. Même une photo de ses chaussures peut prêter à des allusions déplacées. "Avec ces petites chaussures que je vendais, j'ai classiquement reçu le message comme quoi, j'avais de jolis pieds. C'est plus de la colère parce qu'au final, c'est quelque chose qui nous arrive quotidiennement quand on est une femme. En fin de compte, même vendre des vêtements devient sujet à nous accoster", déplore-t-elle.

Le site Vinted est extrêmement populaire, utilisé par un Français sur trois et ce type de comportements semblent s'être banalisés. De nombreuses femmes nous ont envoyé les messages déplacés qu'elles reçoivent sur la plateforme. On peut y lire : "Hé, tu vends aussi des sous-vêtements ?" ou encore "t'as l'air fresh", mais aussi "si j'achète ton haut, tu nudes ?" (c'est-à-dire envoyer des photos nues).

Contactée, l'entreprise invite les utilisatrices à signaler les personnes qui les importunent. "Tout contenu jugé indécent, haineux ou illégal est immédiatement supprimé. Nous pouvons également prendre des mesures à l'encontre du membre à l'origine de ce contenu, pouvant aller jusqu'au blocage définitif de son compte", souligne Vinted dans un communiqué. Certains comptes à l'origine des messages qui nous ont été transmis ont effectivement été supprimés après signalement, mais le problème ne disparait pas pour autant. Car rien n'empêche les auteurs de créer un nouveau compte.

Ne pas hésiter à porter plainte

Vinted n'est pas le seul site concerné. Nous avons fait le test sur Leboncoin, également utilisé pour vendre des vêtements d'occasion. En tapant simplement "jupe femme" dans la barre de recherches, TF1 a contacté une vendeuse au hasard et voici ce qu'elle a répondu : "Vous avez abordé un sujet très douloureux. Malheureusement, je reçois régulièrement des commentaires inacceptables, et cela continue. C'est choquant pour moi que la plateforme de vente se soit transformée en un tel chaos". Cette jeune femme nous a envoyé un exemple des messages qu'elle reçoit. On peut y lire : "Bonjour, vous êtes trop bonne. J'aimerais bien faire l'amour avec vous".

Là encore, l'entreprise assure tout faire pour lutter contre ces comportements. "Nos utilisateurs ont la possibilité de bloquer la conversation afin de ne plus être importuné et de signaler le profil afin qu'il soit vérifié par nos équipes", écrit-elle. Pour Rachel-Flore Pardo, avocate, les femmes concernées ne doivent surtout pas hésiter à porter plainte. "Si, par exemple, c'est un message qui contient une forme de pression en vue d'obtenir un rapport sexuel, ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel même s'il n'y a qu'un seul message qui est envoyé. On peut aussi parfois parler de forme d'injures privées si le message est insultant. Donc, selon la nature du message, ça peut caractériser une infraction pénale", explique-t-elle.

En cas de cyberharcèlement, l'auteur encourt jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.