Une jeune fille de 12 ans a été violée par plusieurs garçons de son âge, samedi à Courbevoie (Hauts-de-Seine). La victime dit avoir été traitée de "sale juive" par ses agresseurs. Dans le quartier, les habitants sont sous le choc.

Samedi, son calvaire a commencé dans un square de Courbevoie (Hauts-de-Seine). C'est la fin d'après-midi, l'adolescente de 12 ans rentre chez elle après un rendez-vous avec un ami. C'est alors qu'elle croise deux garçons qu'elle connaît. Très vite, ils empoignent l'adolescente et l'entraînent dans un local désaffecté. Un troisième adolescent les rejoint. Sur place, l'un d'entre eux l'aurait menacée, l'accusant d'avoir caché qu'elle était juive.

"Il lui posait de nombreuses questions sur Israël en l'insultant de sale juive"

L'audition de la jeune fille par les policiers atteste de la situation. "Il lui posait de nombreuses questions sur Israël en l'insultant de sale juive, précise le procès-verbal d'audition de la jeune victime. Il lui a porté des coups sur l'ensemble du corps, il l'a jeté au sol en lui tirant les cheveux." L'adolescente de 12 ans dira aux agents avoir été violée par deux des trois garçons, tous âgés de 12 à 13 ans. Deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire, le troisième dans un foyer de la protection judiciaire de la jeunesse.

Deux sont mis en examen pour viol aggravé en réunion et violences aggravées par le caractère antisémite de l'agression. Le troisième garçon reste placé sous le statut de témoin assisté. Tous restent présumés innocents. Dans le quartier, les rares habitants qui ont accepté de témoigner sont sous le choc. "C'est traumatisant, affirme une femme interrogée dans le reportage du 20H de TF1, à retrouver en tête de cet article. C'est l'âge de ma fille. Je ne peux pas accepter que des jeunes de 12, 13 ou 14 ans fassent de tels actes."

Condamnation politique de tous bords

Ce drame intervient en pleine campagne des législatives. L'ensemble des personnalités de la classe politique, de tous bords, ont condamné ces actes. "L’agression antisémite et le viol d’une enfant de 12 ans dans les Hauts-de-Seine nous révulsent", a ainsi déclaré Marine Le Pen, députée sortante RN, sur son compte X. "Horrifié par ce viol à Courbevoie et tout ce qu'il met en lumière concernant le conditionnement des comportements masculins criminels dès le jeune âge, et du racisme antisémite", a pour sa part écrit Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France insoumise, sur le même réseau social.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a transmis ce mercredi une consigne à la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. Le chef de l'État a demandé "qu'un temps d'échange soit organisé dans toutes les écoles sur la lutte contre l'antisémitisme et le racisme pour que les discours de haine aux lourdes conséquences ne s'y infiltrent pas", précise le cabinet de la responsable. Les enquêteurs analysent désormais le contenu des téléphones pour mieux comprendre le déroulé des faits. L'agression aurait aussi été filmée.