ENQUÊTE - "Je suis arrêté depuis mi-décembre" : les chauffeurs de bus face à des agressions à répétition

À chaque fois qu’il en a besoin, Denis prend rendez-vous avec sa psychologue. "Je ne suis toujours pas serein", lui dit-il en ouvrant la séance du jour. Le 15 décembre 2022, devant un arrêt de bus, ce chauffeur de Limoges (Haute-Vienne) a été violemment agressé. Après une altercation verbale, deux hommes lui ont asséné plusieurs coups de poing au visage alors qu'il était au volant. "On essaie d'esquiver les coups, et après... on pense qu'on ne va pas rentrer chez soi le soir", se souvient-il. Pour Denis, 26 ans, c'était la première agression. L'un des deux assaillants a été interpellé et doit être jugé, mais le chauffeur n'a toujours pas la force de reprendre le travail. "Je suis arrêté depuis mi-décembre. C'est compliqué pour se reconstruire. Même si on est sur Limoges, ça arrive partout", explique-t-il.