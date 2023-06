VIDÉO - Cambriolages : les pièges à éviter en été

Il conseille aussi aux habitants les gestes à mettre en œuvre pour simuler une présence permanente : "Ne jamais laisser du courrier dans la boite aux lettres. Les poubelles, on les sort, elles ne restent pas à l'intérieur. Toujours mettre l'alarme, même si c'est pour acheter du pain ou boire un pot chez le voisin." Et pour ceux qui n'ont pas d'alarme, un tour de clé. Un cambriolage dure en moyenne trois minutes. Plus les obstacles seront nombreux, plus le risque diminuera.