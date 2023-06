VIDÉO - Caméras, forces de l'ordre... Pourquoi les stations balnéaires s'équipent en vue de l'été

On connaissait Hossegor (Landes) pour ses vastes plages océanes, dominées par des maisons typiques de la côte landaise. Mais une déferlante passe quasiment inaperçue au premier coup d'œil, celle des caméras de vidéosurveillance. On en compte au total 135. "Ça me paraît énorme pour une ville aussi calme et tranquille, pour une ville balnéaire comme Hossegor", réagit une habitante face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. "Je suis pour. Plus il y en a, plus on se sent en sécurité", ajoute une autre.