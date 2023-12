VIDÉO – "C’est beaucoup trop !" : ce vendeur de motoculteurs en Vendée a subi trois cambriolages en moins d’un mois

De nombreux cambriolages ont été signalés ces dernières semaines, chez des particuliers comme chez des commerçants. En moins d'un mois, un vendeur de motoculteurs à Luçon, en Vendée, a été victime de trois vols. Il a confié son désarroi à TF1.

Dans son magasin de Luçon (Vendée), c’est un patron en colère que nous rencontrons. Il nous montre, dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article, des traces d'un vol qui remonte à "la nuit du 25 au 26 octobre, le premier cambriolage de la série de trois."

Car Guillaume Pierre a effectivement subi trois cambriolages en moins d’un mois. "C'est beaucoup trop", se désole-t-il aujourd'hui. Depuis que le commerce existe, 27 vols de ce type ont même été recensés. Un bâtiment pourtant bien protégé. "Lors du troisième vol, ils accrochent avec une voiture le barreaudage extérieur, ils l'arrachent, pètent la vitre et volent le matériel. Le voleur qui rentre à l'intérieur y reste 2 minutes et sort avec 22 machines".

Un autre vendeur a été victime de cinq vols depuis le mois d’août

Au total, une centaine d’outils a été dérobée, pour un préjudice que le patron estime à près de 50.000 euros. Les petits appareils étaient particulièrement visés. "Tronçonneuse, débroussailleuse, taille-haie, souffleur", énumère Guillaume Pierre, avant d'ajouter : "Ils ont emmené ce type de matériel parce que c'est très facile à emporter, à stocker dans un véhicule et très facile à revendre, car c'est du matériel qui est cher."

À chaque fois, cet entrepreneur a porté plainte. Mais malgré ces vols à répétition, il maintient son activité. "C’est une entreprise familiale. Autrement, il y a longtemps que j’aurais mis la clé sous la porte", explique-t-il.

À quelques kilomètres, à Fontenay-le-Comte (Vendée), Vincent Senet, également vendeur de motoculteurs, a, lui aussi, été victime de vols, cinq depuis le mois d’août, pour plus de 10.000 euros de préjudice. Désormais, le commerçant s’inquiète, car son assurance pourrait le laisser tomber. "C'est déjà arrivé à des confrères. Après, les assurances, il y en a toujours, mais à quel prix vont-elles vous prendre ?", s'interroge-t-il.

Une partie de son matériel a été retrouvée par les gendarmes, qui ont mené l’enquête pendant plusieurs mois sur la région. En novembre dernier, le GIGN a interpellé cinq personnes. "Les premières investigations nous ramènent rapidement vers une équipe très active qui nous emmène relativement loin : ils 'tapaient' sur cinq départements différents, dont la Vendée, la Vienne, la Charente, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres", détaille le colonel Philippe Crolle, commandant de la section de recherche de la gendarmerie de la Vienne. D'après le militaire, les voleurs opéraient "très rapidement : une phase d'observation et de reconnaissance, et ils 'tapaient' dans la foulée."

Depuis le mois d’août, ces malfaiteurs ont cambriolé plus d’une soixantaine de commerces. Le montant de leurs vols dépasse les 700.000 euros. Ils seront jugés en janvier 2024.