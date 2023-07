VIDÉO - Célébrations du 14-Juillet : les mortiers d'artifices inquiètent les autorités

Les forces de l'ordre redoutent cependant que des fusées aient déjà été commandées à l'étranger. "On est en incapacité de savoir combien de mortiers d'artifice sont rentrés en France depuis les pays de l'Est", explique William Maury, délégué national Alliance police. "Est-ce que les ex-émeutiers ont pu réapprovisionner les stocks et en feront usage les 13 et 14 juillet ?", s'interroge-t-il. Sur le terrain, les saisies se multiplient. La semaine dernière, à Besançon, la police a découvert un arsenal hors norme : 54 000 engins pyrotechniques. À Paris, ce sont plus de 400 kilos de pétards et de fusées qui ont été saisis par les autorités.