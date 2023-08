VIDÉO - "On règle nos problèmes nous-mêmes" : ces commerçants qui affichent les photos de voleurs à l'étalage

Face aux vols à l'étalage, les petits commerçants affichent leur ras-le-bol. À Forbach, en Moselle, ce supermarché est victime de dizaines de vols tous les mois. Il y a quelques jours, son gérant a identifié une voleuse présumée grâce à la vidéosurveillance. "On voit que la personne remplit son sac. On s'est aperçu qu'elle a volé pour plus de 150 euros", explique le gérant Mathieu Fouligny au micro du 20H de TF1.

Ce dernier a décidé de porter plainte mais également de publier les images sur les réseaux sociaux. Une pratique complètement illégale. "On en arrive là parce qu'on se sent démunis. Je dépose plainte à chaque fois, mais ça n'aboutit pas. On n'a jamais le retour de la plainte, on ne sait pas ce qu'il en est. On règle nos problèmes nous-mêmes", justifie-t-il.