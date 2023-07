VIDÉO - "Ça fait mal au cœur" : cette petite commune de Lozère s'est fait voler son seul camion de pompiers

Ses collègues volontaires sur le secteur se sont rendus sur place, faisant part de leur sidération. "Voir ça en milieu rural, ça fait mal au cœur", explique l'un d'eux, évoquant "du dégout, de la colère", alors que tous sont "là pour défendre le territoire, rendre service aux gens". À ses côtés, une collègue abonde : "on est volontaires, on est là parce qu'on a envie de donner du temps pour aider les gens, et on se réveille sans camion, c'est démoralisant".

Dès jeudi matin, une enquête de gendarmerie a été lancée et des prélèvements ADN ont été menés pour remettre la main sur le camion manquant, d'une valeur de 300.000 euros et acheté l'an dernier. Ces recherches actives ont porté leurs fruits puisque le véhicule a finalement été retrouvé ce vendredi à une cinquantaine de kilomètres, à Mende, près de Barjac (Gard). C'est à cet endroit qu'il avait été aperçu vers 6h du matin, orientant les recherches en conséquence. "Il y a eu des signalements diffusés à toutes les patrouilles pour rechercher le véhicule", avait expliqué le capitaine Cédric Chambert, officier adjoint du groupement de gendarmerie départementale de la Lozère (GGD48), précisant que "toute la vidéoprotection sur la Lozère" était aussi passée au crible.