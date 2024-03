VIDÉO - Chantage à la sextape : enquête sur l'affaire qui fait trembler le Sénat

Depuis plusieurs semaines, la vénérable institution du Sénat est secouée par une affaire de chantage à la vidéo intime. Une salariée de la Haute assemblée aurait enregistré et filmé à son insu un influent sénateur. Elle aurait ensuite tenté de monnayer ces images.

Il semble bien que le sujet dérange. Au Sénat, dès qu'on évoque l'affaire des vidéos dites compromettantes, les regards se font fuyants, tandis que ceux qui s'expriment sont embarrassés. "Oui, on en parle forcément. C'est vrai qu'on a tous été un peu choqués. Certains étaient au courant", admet Jean Hingray, sénateur Les Centristes des Vosges, dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article. La cause de ce malaise : deux vidéos compromettantes, deux extraits que TF1 a pu visionner.

Dans le premier, un sénateur apparaît déshabillé dans son bureau. Il reboutonne sa chemise. Face à lui, une femme, téléphone à l'oreille, pointe l'objectif vers l'élu. On l'entend laisser un message vocal à celle qui semble être sa fille. Est-ce une ruse pour filmer l'homme à son insu ? L'extrait dure près d'1 minute 30. Quant à la deuxième vidéo, l'homme apparaît nu sur son lit. La voix de la personne qui filme est similaire à celle entendue sur le premier enregistrement.

De nombreux avantages

Cette femme, une secrétaire médicale du Sénat, aurait filmé l'homme pour le faire chanter. C'est ce qu'affirme l'ancien médecin du Sénat, licencié pour avoir, selon lui, dévoilé l'existence des vidéos. Il l'assure, cette femme se vantait de détenir ses enregistrements. "Elle me dit : 'vous savez, moi, ici, je suis intouchable. Avec ça - pour que vous en soyez bien persuadé, je vous l'envoie - j'ai été dans une toute puissance'", raconte-t-il. Selon le médecin, ce chantage aurait fonctionné. La secrétaire aurait obtenu de nombreux avantages.

TF1 a pu prendre connaissance de ses différents contrats et salaires ces quatre dernières années. Premier fait notable : la transformation de son CDD en CDI arrive bien avant la fin de son contrat. Une décision étonnante, selon une source proche du dossier qui souligne que "ce n'est pas monnaie courante au Sénat". Selon le médecin, ce changement aurait été imposé par le haut responsable du Sénat, filmé à son insu. "Il me demande s'il ne serait pas opportun de demander un passage en contrat à durée indéterminée de cette fameuse secrétaire", poursuit le médecin.

Par la voix de son entourage, le sénateur réfute cette accusation. Selon le médecin, la secrétaire aurait aussi obtenu de nombreuses augmentations. Entre février 2021 et juillet 2023, son salaire est bien passé d'environ 1600 euros à près de 2400 euros net, soit +50 % en deux ans et demi. Si certaines revalorisations obtenues sont liées au point d'indice et donc automatiques, d'autres ont été validées par la questure, c'est-à-dire la Direction administrative et financière du Sénat, un groupe de trois sénateurs auquel appartenait, il y a peu encore, l'homme présent sur les vidéos.

Selon les propos de son entourage, il estime avoir été l'objet d'une lamentable manipulation, mais nie toute forme de chantage. TF1 a pu joindre une source au Sénat qui souhaite rester anonyme. Selon elle, la secrétaire médicale se vantait de ses augmentations. "Elle me disait : 'ouais, t'y crois pas, je les ai bien eus !' Elle a réussi à berner tout le monde", précise cette source. La secrétaire n'a pas répondu à nos sollicitations. Le médecin, lui, a été licencié quelques mois après avoir, selon lui, signalé l'existence de ces vidéos. Il s'estime victime d'une chasse à l'homme.

Le Sénat, de son côté, justifie sa décision par le motif suivant : "Il est apparu que le médecin avait fait le choix de pratiquer, sans en informer sa hiérarchie, une activité professionnelle parallèle". Suite aux signalements du Sénat, une enquête a notamment été ouverte pour transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel.