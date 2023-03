VIDÉO - Chateaulin : deux maitres-nageurs sauvent le conducteur d'une voiture tombée dans un canal

Aussitôt, elle a appelé son collègue, Thibault Abraham. Deuxième coup de chance, celui-ci a toujours sa combinaison de surf dans son coffre. L'eau est glacée, ce détail est vital. Sans perdre une seconde, il l'enfile et saute dans un canal que la pluie battante avait changée en torrent. "J'arrive à la voiture, je tape sur le carreau. Je vois quelqu'un au volant, inconscient", raconte-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

L'extraire s'annonce difficile et périlleux, mais Thibault croise le regard de l'homme piégé dans sa voiture, qui lui donne la force nécessaire. "Je vois son regard, et je me dis 'si je ne le prends pas maintenant, c'est jusqu'à la fin de mes jours que j'aurai ça en tête'". Quelques minutes plus tard, alors qu'il peine à ramener le conducteur sur la berge, Emma saute à son tour et le soutient. À deux, ils parviennent à le déposer sur la rive, sain et sauf.