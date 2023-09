VIDEO - Cherbourg : un port face au trafic de drogue

Ils contrôlent quotidiennement des centaines de voitures et des dizaines de camions sur le port de Cherbourg, car c’est l'une des principales portes d'entrée vers l'Irlande et la Grande-Bretagne. Cette équipe, composée d'une dizaine de douaniers, est à la recherche de produits de contrebande et de stupéfiants. Seul le chef de brigade, Ronan Flatres, nous parlera à visage découvert.