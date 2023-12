VIDÉO - Collecte, dons... l'élan de solidarité après le cambriolage du Secours populaire d'Échirolles

En Isère, la solidarité se met en place après le cambriolage d'un entrepôt du Secours populaire à Échirolles. Alors que le préjudice subi est estimé à plus de 400.000 euros, des collectes d'argent et de matériels sont organisées dans toute la ville.

Trois jours après le pillage, la solidarité. À l’Hôtel de Ville d’Échirolles (Isère), ce mardi matin, les habitants commencent à déposer leur don pour aider le Secours populaire, avec beaucoup d'émotions. "Si on ne réagit pas en tant que citoyens, on se prépare à un monde qui est horrible", s'émeut une dame dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article.

On lance un appel à toutes les grandes chaînes de distribution et les industriels. Nabil Chetouf, secrétaire général du Secours populaire français, Fédération de l'Isère

Les citoyens, mais aussi les collectivités se mobilisent. Le président de la Métropole de Grenoble (Isère), Christophe Ferrari, promet d'apporter une aide financière à l'association. "On s'engage à aider le Secours populaire par une aide exceptionnelle dès qu'on aura évalué le besoin, plusieurs dizaines de milliers d'euros", avance-t-il. Interrogé par une équipe de TF1, Nabil Chetouf, secrétaire général du Secours populaire français, Fédération de l'Isère, assure que le montant des dégradations, suite au cambriolage, s'élève les 420.000 euros.

Ce matin, dans l'entrepôt dévalisé, l'heure est au bilan pour les assurances. "La priorité est de retrouver un autre local, les bénévoles ont peur que les cambrioleurs reviennent sur les lieux et volent à nouveau la marchandise", assure Nabil Chetouf. Comme si de rien n'était, dans un local voisin, les bénévoles s'activent pour distribuer ce qui reste. L'entrepôt dévalisé fournissait l'essentiel des points de distribution du département, comme celui-ci, à Échirolles.

En un an, ce local a enregistré 35% de fréquentation en plus. "On lance un appel à toutes les grandes chaînes de distribution et les industriels", poursuit le responsable de l'association. Une collecte de dons a également été mise en place sur le site internet du Secours populaire.