VIDÉO - Comment le médicament Lyrica est devenu la nouvelle "drogue du pauvre"

Surdosé, ce médicament peut provoquer des hallucinations, des troubles du rythme cardiaque, des comas et même entraîner la mort. Il est également très addictif. "Il est utilisé en association à d'autres produits psychoactifs. Et ce sont des personnes qui sont dans des situations de grande précarité sociales et psychologiques, souvent les deux", analyse le docteur Michael Bazin, chef du service d'addictologie des Bouches-du-Rhône.

Ce service voit arriver de plus en plus d'accros à la prégabaline. Eric est hospitalisé depuis près d'un mois. Il n'a pas encore réussi à décrocher, mais a considérablement réduit les doses. "Avant, je prenais 24 fois 25 mg pour ma 'défonce'", témoigne-t-il. Conducteur de bus, il a pris de la prégabaline tous les jours pendant trois ans. Une descente aux enfers, selon lui, qui commence suite à une rupture amoureuse. "Un ami m'a donné une plaquette de Lyrica. Au bout de trois jours, on s'habitue au produit, on surdose. Je le voyais inoffensif et finalement, il est très vicieux", affirme-t-il.

La prégabaline est classé sur la liste des produits assimilés stupéfiants. Son trafic peut être puni de dix ans de prison