VIDÉO - Commerces vandalisés : les assureurs vont-ils se montrer conciliants ?

Cette opticienne de Lille (Nord) a envoyé un message à son assureur quelques heures seulement après le saccage de sa boutique, il y a plus d’une semaine. Ce vendredi matin, elle vient tout juste de recevoir une réponse, comme elle l'explique dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "On va vous envoyer une société d'experts pour vérifier que vous avez bien eu des dégâts, et voir ce qu'on peut faire pour vous", résumé Gaëlle Claeys dépitée, au micro de TF1.

L'opticienne a dû "avancer les frais de sécurisation", et faire "changer les serrures". Sa boutique a été lourdement dégradée, et de nombreuses lunettes ont été dérobées, lors des violences urbaines qui avaient suivi la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre le 27 juin dernier. Gaëlle évalue son préjudice à plus 30.000 euros, et s'avoue un peu perdue face au manque d’information sur les démarches à suivre.