VIDÉO – Comparutions immédiates : quelles sanctions pour les émeutiers ?

La plupart d'entre eux ont peiné à se défendre et à expliquer leurs actes, comme on le constate dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. "C'est la première fois que j'allume un mortier, et c'est la dernière fois", a ainsi déclaré Yamadou, un jeune homme de 21 ans, finalement condamné pour cet acte à quatre mois de prison ferme. "J'aurais mieux fait de rester avec ma mère", a plaidé Amaury, 22 ans, avant d'écoper de six mois ferme pour violence sur policier. La plupart de ces jeunes étaient inconnus des services de police avant leur participation aux émeutes.