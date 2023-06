Drogues : pourquoi le gouvernement veut faire payer les amendes par carte bancaire ou en liquide

Dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article, des policiers de Melun (Seine-et-Marne), viennent de trouver de la cocaïne dans les poches d'un homme. Il n'est pas emmené au commissariat, mais verbalisé sur place d'une amende de 200 euros. "Je vais procéder à la verbalisation par amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiant", lui indique l'agent de police.

Le dispositif d'amende forfaitaire délictuelle existe depuis trois ans. Dans ce cas, pas de procédure judiciaire et une sanction plus rapide pour les consommateurs de cannabis et de cocaïne.

"L'objectif est de rendre l'accès aux stupéfiants de plus en plus difficile et onéreux pour les acheteurs. S'il n'y avait pas d'acheteurs, il y aurait moins de dealeurs", détaille le commissaire Ugo Pizzo, chef de service voie publique à Melun.