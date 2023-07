VIDÉO - Cyberattaques : proies faciles, les petites communes verrouillent leurs systèmes

Surtout, le dispositif permet de n'utiliser qu'un mot de passe pour ouvrir tous les autres. Élodie, l'employée de mairie, peut donc choisir un mot de passe plus complexe et plus sûr, puisqu'elle n'aura plus besoin de retenir par cœur tous les autres. Il était temps : le logiciel de diagnostic a classé en rouge la majorité des identifiants et mots de passe utilisés par la mairie, c'est-à-dire facilement piratables.

Si le système informatique de la mairie de Bulles n'a rien d'impressionnant, c'est pourtant sur Internet qu'elle paie désormais ses fournisseurs et ses employés, qu'elle publie ses arrêtés, ou qu'elle gère les élections. Sa fragilité l'expose donc à des conséquences potentiellement ravageuses pour son petit budget.