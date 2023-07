VIDÉO - "Dangereux" fugitif interpellé près d'Angers : comment la traque s'est organisée

Les habitants de Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire) se sont réveillés, ce mardi 4 juillet au matin, au milieu des contrôles de gendarmerie. Objectif des militaires : s'assurer qu'un "dangereux" fugitif recherché n'essayait pas de s'échapper en voiture. Un dispositif impressionnant, dans une commune peu habituée à ce type d'affaire. "Il faut le trouver. On a peur. On a tout fermé partout", explique ainsi une habitante dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Tôt, ce mardi matin, des dizaines de gendarmes ont fait le tour des habitations. Les enquêteurs voulaient rassurer et passer des messages de prudence. Car l'homme traqué, et finalement interpellé à la mi-journée, était considéré comme très dangereux. "On nous a demandés de nous barricader, d'éviter de laisser les portes et fenêtres ouvertes. Et à être les plus vigilants possible, c'est-à-dire que si on voyait l'individu, de ne pas l'approcher, de les appeler directement", résume un homme dans notre reportage, tourné avant l'interpellation de l'individu.