VIDÉO - "Dangereux" fugitif recherché à Angers : que sait-on du suspect ?

C’est une chasse à l’homme qui s'est engagée. Dans la région d’Angers (Maine-et-Loire), un individu est suspecté du meurtre de deux personnes et d’une tentative de meurtre, tout cela au cours des dix derniers jours. Le fugitif, originaire de La Réunion et qui serait âgé d'une quarantaine d'années, était détenu depuis 2014 à la prison d’Argentan, en Normandie, et bénéficiait d’une autorisation de sortie pour raison administrative.

D'après les informations de TF1-LCI, il a été condamné en 2017 pour tentative de meurtre sur conjoint, à savoir sa compagne, qui était surveillante de prison. Lorsqu'il est enfui le 20 juin, c’était la première fois que le juge d’application des peines lui autorisait une permission.