VIDÉO - "On l'a tué pour rien du tout" : colère à Bayonne après la mort de Patrice, 46 ans

L'enquête est difficile. Car les Fêtes de Bayonne réunissent plus d'un million de personnes, presque toutes habillées en rouge et blanc. "On cherche une aiguille dans une meule de foin. On a trois individus dans une foule dense. On était dans la cérémonie d'ouverture des Fêtes de Bayonne, qui drainent énormément de monde. Là, on a un signalement qui est un peu différent, du fait qu'ils sont torse nu, c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement." Une enquête est ouverte pour homicide volontaire.