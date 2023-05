Dégradations et pillages au cours des manifestations : qui va payer la facture ?

En tout, entre janvier et mai, les manifestations à Paris contre la réforme des retraites, ont déjà coûté un million d'euros en réparation de mobilier urbain et 500.000 euros de nettoyage. Au total, la facture atteint plus d'un million et demi d'euros. Les dégradations régulières ont des conséquences. À Paris, le temps est au nettoyage en attendant la prochaine manifestation, prévue le 6 juin.