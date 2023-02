VIDÉO - Délinquance 3.0 : comment les gangsters utilisent les drones

En quelques années, les drones commerciaux sont devenus des outils précieux pour les délinquants. Avec des prix de 300 et 1500 euros, ils sont relativement abordables, et servent le plus souvent à des repérages avant un vol, ou à des livraisons de drogue. Le mode d'emploi de cette technique est aussi très accessible : des vidéos explicatives pullulent sur les réseaux sociaux.