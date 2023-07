VIDÉO - Départs en vacances : comment protéger votre maison contre les cambriolages

Pendant l’été, les quartiers résidentiels sont les plus vulnérables. Les propriétaires sont absents et les rues désertes, les voleurs en profitent. À Tournefeuille, en Haute-Garonne, la famille Lacabanne en a fait les frais récemment. "C’est arrivé un week-end, relate Pascal, dans la vidéo qui accompagne cet article. Les cambrioleurs ont cassé la poignée. Ils ont eu accès plus facilement au barillet et ils ont réussi à le casser et à ouvrir la porte."

C'est la deuxième fois que le domicile de la famille est forcé. Le montant du préjudice s’élève, au total, à plus de 4000 euros. "J’ai perdu tous les bijoux de ma famille, de mes grands-parents. Ça fait mal", témoigne Aude, sa compagne, au micro de TF1. "Là, ce qui est choquant, c’est qu’ils ont fouillé dans les chambres des enfants, pour y voler leur argent de proche. C’est ce qui m’a le plus heurté", explique Pascal.