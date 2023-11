VIDÉO - Déploiement de CRS : la solution contre le trafic de drogue ?

Le nombre d'homicides ou tentatives d'homicide lié au trafic de drogue a augmenté de 57 % en 2023. Le déploiement de la CRS 8, une unité spécialisée dans les violences urbaines, est-il la solution ?

Une interpellation s'est déroulée lundi dans le quartier de Tonkin à Villeurbanne. Les CRS de l'unité 83, à peine créée, ont saisi de la drogue : de la résine de canabis et de la méthadone. Le matin, 200 fonctionnaires de police, le Raid et des CRS, ont procédé à l'interpellation de quinze individus dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent.

Des opérations "place nette", c'est le terme utilisé par les forces de l'ordre qui se multiplient ces derniers mois. "Cette opération aujourd'hui, c'est le complément sur le plan judiciaire pour une action plus en profondeur de lutte contre ces trafics de stupéfiants, de pilonnage des points de deal. Les effectifs vont continuer à rester présents en sécurisation toute la semaine dans le quartier du Tonkin", précise Juliette Bossart-Trignat, préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la Drôme.

Quels effectifs ? Plus de 200 policiers font partie de la CRS 8. Ils se spécialisent dans le maintien de l'ordre et les violences urbaines de haute intensité depuis 2021. Le modèle se multiplie. De nouvelles unités seront créées à Saint-Herblain, Chassieu, Marseille et Montauban en 2024. L'unité peut être mobilisée en dix minutes en moyenne sur l'ensemble du territoire. Environ 700 policiers s'entraînent à Marseille.

Pour quels résultats ? Trop tôt pour le dire. À Nîmes, dans le quartier de Pissevin, un enfant de dix ans avait été tué au mois d'août. Depuis, 60 CRS ont été déployés là-bas. Un mois plus tard, les points de deal semblent être abandonnés, mais il y a toujours des fusillades. La CRS 8 a quitté le quartier.