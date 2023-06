VIDÉO - "Des cocktails Molotov envoyés par des gamins de 13 ans" : qu'encourent les mineurs auteurs de violences ?

Depuis le début de l’affrontement, les autorités multiplient les saisies de mortiers d’artifice, cocktails Molotov ou projectiles. Face à ces bandes très organisées, le Raid et la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) ont été déployés dans la nuit. Pour des faits de dégradations et violences, les émeutiers encourent jusqu’à dix ans de prison.

"Il y a l'excuse de minorité et la présomption de non-discernement pour les mineurs moins de 13 ans, mais le juge peut tout à fait écarter ces deux modalités pour sanctionner un mineur plus sévèrement", indique Me Hector Lajouanie, avocat pénaliste.

Mais en réalité, les poursuites sont rares. Ce vendredi, après trois nuits de tensions, aucune condamnation pour des violences n'a encore été prononcée.