VIDÉO - "Déshydratée, apeurée, choquée" : Rosette, 79 ans, a survécu trois jours au fond d'un ravin

"J'ai vu que l'herbe était couchée, je me suis dit 'il y a peut-être quelque chose par là". C'est un détail au bord de la route qui a sauvé Rosette. Mardi, Alain et Vincent étaient partis à la recherche de leur voisine Rosette, âgée de 79 ans. La retraitée ardéchoise n'avait plus donné signe de vie, depuis qu'elle avait emprunté la route sinueuse entre Dunière-sur-Eyrieux et Vernoux-en-Vivarais, trois jours plus tôt. C'est Alain qui a remarqué une anomalie, en arpentant la route empruntée par Rosette. Des herbes couchées sur le bas-côté, qui l'incitent à y regarder de plus près, comme il l'explique dans le reportage en tête de cet article.