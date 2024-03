Deux incendies en quelques jours : qui en veut à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ?

À Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône), deux véhicules ont été incendiés près de l'hôtel de ville, en quelques jours seulement. Conséquence : les services publics ont dû être délocalisés. Le 20H de TF1 revient sur les faits.

La mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône) est complètement vide. Son bureau, ses équipements et sa salle de mariage sont inutilisables. "Les meubles sont complètement recouverts d'une couche de suie qui s'est propagée dans toute la mairie et a investi même les placards, les documents. Ce qui fait qu'on ne peut pas travailler dans des conditions comme ça, ce n'est pas possible. Donc la mairie est fermée pendant trois semaines", déplore le maire, Patrick Guillot, dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article.

Dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 février, une voiture électrique, garée à côté du bâtiment, a pris feu. Le maire pense d'abord à un accident. Mais le scénario se reproduit quatre jours plus tard. Cette fois, c'est un véhicule de la police municipale.

"Depuis 30 ans, je n'ai jamais vu le moindre acte de vandalisme"

L'élu, qui ne croit pas au hasard, décide alors de porter plainte. "Mon bureau est ouvert toute la journée. Si quelqu'un n'est pas content, il vient nous le dire, on en parle tranquillement, on se dit les choses", poursuit l'édile.

Les images de vidéosurveillance de la commune montrent en effet un individu lancer un cocktail Molotov dans la voiture de police. Un acte qui interroge les habitants de cette petite commune de l'est lyonnais, d'ordinaire calme. "Depuis 30 ans, je n'ai jamais vu la moindre dégradation, le moindre acte de vandalisme", souligne un passant.

À la mairie, les 25 agents municipaux ont dû être délocalisés, dont une partie dans le foyer des anciens. "On attend l'intervention d'un prestataire pour décontaminer la mairie", précise Sandra Rambla Maury, directrice générale des services à la mairie.

En attendant, impossible de délivrer le moindre passeport ou carte d'identité. Une situation qui peut irriter les administrés, poursuit Sandra Rambla Maury : "Nos agents peuvent se retrouver face à des personnes qui ne comprennent pas, voire même se faire engueuler."

Une enquête pour incendie criminel est en cours, confiée à la brigade de recherche de Lyon. Selon les informations de TF1-LCI, un homme de 40 ans est en garde à vue.