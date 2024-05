VIDÉO - Deux policiers blessés à Paris : comment leurs armes sont-elles sécurisées ?

Deux policiers ont été grièvement blessés par balle jeudi soir dans le commissariat central du 13e arrondissement de Paris, par un homme qui s'est emparé de l'arme d'un fonctionnaire. L'événement, extrêmement rare, permet toutefois de s'interroger : de quelles sécurités les armes des policiers sont-elles dotées ? Le 20H de TF1 fait le point.

Deux policiers ont été grièvement blessés, jeudi 9 mai au soir, dans les locaux du commissariat du 13e arrondissement de Paris. L'agresseur, interpellé quelques minutes plus tôt après avoir blessé une femme de 73 ans au cutter, s'est saisi de l'arme d’un policier pendant sa prise en charge. L'enquête devra déterminer si le policier portait bien l'étui réglementaire et s'il n'était pas défaillant.

Dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article, on peut voir l'arme portée à la ceinture par les quelque 150.000 agents de police français. Est-il possible de s'en emparer ? Le premier rempart est l'étui réglementaire, qui possède un cran de sécurité bloquant l'arme. "L'arme est sécurisée. Pour la sortir, on appuie sur un bouton", explique l'armurier Michel Haccos, se prêtant à une simulation.

Aucun cran de sécurité sur l'arme elle-même

Deuxième sécurité existante : la dragonne, une sangle reliant l'arme au policier. Si elle est populaire chez les fonctionnaires à moto, elle n'est pas obligatoire pour les autres policiers. Sur l'arme elle-même, il n'existe en revanche aucun cran de sécurité, et une balle est toujours engagée dans le canon, prête à partir.

"D'armer et de charger une arme sur la voie publique dans une période de stress, c'est pratiquement impossible et pas assez rapide dans le cas d'une attaque au couteau ou de pas mal de choses", justifie Yves Gollety, président de la Chambre Syndicale Nationale des Armuriers.

Toujours est-il que se faire dérober son arme est une inquiétude permanente pour les policiers, a rappelé au 13H de TF1 David-Olivier Reverdy, secrétaire national du Syndicat Alliance. "On a toujours peur quand il y a du monde, quand on est un peu au corps-à-corps. Soit dans une foule où il peut y avoir un individu malintentionné, ou alors parce qu'on est proche d'un interpellé. La théorie, c'est qu'il faut faire attention. La pratique, c'est qu'on fait ce qu'on peut."

Il existe toutefois une précaution : le premier tir exige une pression plus forte sur la gâchette afin d'éviter les coups de feu accidentels. Les tirs suivants peuvent alors s'enchaîner.