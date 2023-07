VIDÉO - Disparition d'Émile : attention aux fausses cagnottes créées en ligne

Pour reconnaître les cagnottes légitimes, un label est accordé aux plateformes par un organisme spécialisé. On y lit : "Plateforme de financement participatif régulée par les autorités françaises". L'avocate pénaliste Me Florence Rouas, interviewée dans le reportage de TF1 en tête d'article, explique la responsabilité de ces sites Internet : "Ces sociétés doivent vérifier quand elles constituent une cagnotte qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public, qu'elle n'est pas contraire aux bonnes mœurs, que ce n'est pas une escroquerie." Si l'escroquerie est avérée, la peine encourue est de cinq ans de prison et 375.000 euros d'amende.