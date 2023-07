VIDÉO - Disparition d'Émile : une ambiance "de plus en plus lourde" dans le village du Vernet

L'accès au hameau du Haut-Vernet reste interdit, et les gendarmes y patrouillent encore, bien que leur présence se fasse plus discrète depuis quelques jours. Pour les habitants, Émile reste le centre de toutes les conversations. "C'est une ambiance qui est assez lourde, je dirais de plus en plus lourde, témoigne anonymement un homme dans le reportage en tête d'article. Tout le monde se pose des questions, on ne peut pas se retrouver sans parler de ça."