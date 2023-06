VIDÉO - Disparition de Karine Pialle : le passé troublant de son mari, Michel

L’ex-femme de Michel Pialle dresse un sombre portrait de l’homme qui a partagé sa vie, avant et après le mariage en 1997, et avec lequel elle a eu deux enfants. Au Figaro, Estelle* décrit en effet son ancien compagnon comme ayant un "comportement mythomaniaque", soulignant qu’il "invente des scénarios rocambolesques annonçant des rentrées d’argent imaginaires". Une expertise psychologique réalisée dans le cadre du divorce et cité par le quotidien, relève aussi "une fragilité psychologique" du sujet, "des demandes irréalistes et inadaptées"," une histoire chaotique et parsemées d’échecs", "une certaine instabilité" et une "immaturité".

Michel Pialle se serait ainsi inventé une vie rêvée, faites de métiers incroyables et de montagne d’argent, comme l’a pu faire par le passé le faux-médecin Jean-Claude Romand. À sa femme, il dira notamment après plusieurs petits boulots, se lancer dans un projet de "bornes interactives". Il se vante que beaucoup soient très vite intéressés par son projet : un investisseur en Suisse, IBM en Allemagne, en Angleterre et même aux États-Unis où il doit se rendre, en jet privé et limousine, pour rencontrer le président. Le succès est là, selon Michel, qui, annonce à son épouse qu’on lui a proposé des millions pour son projet.

Estelle est alors sur un nuage. Mais l’argent n’arrive pas, les dettes s’accumulent et le couple est dans le rouge. Ils s’en sortent un temps avec un héritage, avant d’être à nouveau à sec.

Michel Pialle invente alors un nouveau scénario. Cette fois, il est "tireur d’élite" et "lieutenant dans les services spéciaux". Il n’hésite pas à détailler avec minutie ses "missions" à son épouse. Elle croit tout, et craint même pour la vie de son époux. Jusqu'à ce coup de fil du père de Michel à Estelle qui lui révèle que tout cela n’est qu'affabulation, qu’en réalité Michel "parlait au téléphone tout seul", "qu’il a inventé le nom des gens" et que ces métiers, il ne les a jamais faits...

Le couple ne tient pas. Estelle porte plainte pour "abandon de famille" et "non-paiement de pension alimentaire", faits pour lequels Michel Pialle sera condamné.

La suite concernant la disparition de Karine Pialle sera connue vendredi, à l'issue de sa garde à vue. Emmanuelle Lepissier, procureure de la Roche-sur-Yon fera, à cette occasion, une communication.