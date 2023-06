VIDÉO - Disparition de Karine Pialle : face aux "incohérences" son ex-mari "attend des réponses"

D'autres aspects du profil de Michel Pialle interrogent. L'homme a déjà été condamné pour escroquerie, faux et usage de faux, et contrefaçons. Des condamnations qu'il a pourtant cachées à son entourage et à sa première femme. Au moment du divorce, le juge a demandé une analyse psychologique. Selon les conclusions de ce rapport, "Michel Pialle présente une fragilité psychologique et des demandes irréalistes et inadaptées. Une histoire chaotique, parsemée d'échecs, une certaine instabilité et immaturité". De son côté, Adélaïde Esquivillon, la soeur de Karine Pialle, se souvient pour TF1 d'un épisode qui l'a bouleversée. Elle raconte que Michel est intervenu dans une dispute qui avait éclaté entre elle et sa soeur. "Je l'ai entendu m'insulter. Ça m'a choquée, puisque c'est la première fois que ça arrivait", se remémore-t-elle. Avant d'affirmer : "Je me suis dit : il est violent."