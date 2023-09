VIDÉO - Disparition de Lina : après une fausse piste, l'adolescente est toujours introuvable

Au petit matin, ce samedi, un jeune homme était venu avertir les gendarmes. Il a trouvé un sac suspect dans le sous-bois, renfermant des ossements. Immédiatement, le périmètre a été bouclé, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

La police scientifique est envoyée en renfort depuis Strasbourg. Inspection minutieuse et prélèvements sont effectués. Mais très vite, le médecin légiste n’a plus de doute : les restes retrouvés à l’intérieur du sac sont ceux d’un animal. L’homme qui a donné l’alerte avait découvert le sac alors qu’il explorait la forêt. Au micro de TF1, il explique vouloir aider dans les recherches pour retrouver la jeune Lina, disparue depuis samedi dernier. "J'ai fait avant tout les bâtiments qui me semblaient abandonnés, où peut-être, on n'était pas encore allé", raconte-t-il.